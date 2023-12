4 SC Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die 4sc-Aktie wird aus technischer Sicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,5 EUR und damit 17,08 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,26 EUR. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,96 EUR liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält 4sc insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die 4sc-Aktie liegt bei 34,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 42,94 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Diskussion in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die 4sc-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine "Neutral"-Bewertung.