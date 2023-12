4 SC Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die 4sc-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (Wert: 50) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 4sc.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Kurs der 4sc-Aktie mit 7,6 EUR derzeit -3,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,56 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber 4sc eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von 4sc. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über 4sc langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Zusammenfassend ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".