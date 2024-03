4 Less Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Auto Parts 4less-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,034 USD liegt 66 Prozent unter dem GD200 von 0,1 USD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Jedoch liegt der GD50 bei 0,03 USD, was einem Abstand von +13,33 Prozent entspricht, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Auto Parts 4less-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Signale. Der RSI für 7 Tage beträgt 41,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Eine Erweiterung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen verbessert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung für die Aktie wider. Die erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein gestiegenes Interesse hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wurden die letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt resultiert in einer "Gut"-Einstufung für die Auto Parts 4less-Aktie.