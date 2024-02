4 Less Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

In den letzten Wochen wurde bei Auto Parts 4less eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Auto Parts 4less daher eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der genutzt wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 81,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Auto Parts 4less eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Auto Parts 4less bei 0,12 USD liegt, während die Aktie selbst 0,029 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -75,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine positive Entwicklung mit einem Abstand von +45 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Auto Parts 4less daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Insgesamt erhält Auto Parts 4less daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.