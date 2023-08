4) DocMorris-Aktie: Sensationell!

Die Aktie von DocMorris erlebt ein kräftiges Comeback! Bis 13:45 Uhr steigt der Kurs um beeindruckende 13 Prozent und nähert sich aktuell der Marke von 63 Euro. Dadurch wird der seit Mitte Mai anhaltende Aufwärtstrend weiter verstärkt, was in den letzten zwölf Handelsmonaten zu einem moderaten Anstieg von 0,8 Prozent führt. Die Ursache für diese neueste Bewegung ist recht offensichtlich.

DocMorris schränkt Verluste ein!

Nach dem jüngsten Verkauf fokussiert sich das Unternehmen vollständig auf den deutschen Markt. Ab dem Jahr 2024 soll die Umsetzung des elektronischen Rezepts abgeschlossen sein und die Aktie weiter vorantreiben. Der Konzern sei bestmöglich darauf vorbereitet, so hieß es in einer Erklärung. So verzeichnete man im ersten Halbjahr einen bereinigten Ebitda-Verlust von 20,8 Millionen Euro gegenüber einem...