4 % Dividendenrendite & monatliche Ausschüttungen: STAG Industrial hat das volle Programm

4 % Dividendenrendite und eine monatliche Ausschüttung? Stag Industrial (WKN: A1C8BH) ist der REIT und die Dividendenaktie, die man durchaus auf dem Radar haben sollte. Das Management verkündete zuletzt, dass man 0,1225 US-Dollar pro Monat an die Investoren auszahlen möchte. Bei einem Aktienkurs von 36,53 US-Dollar entspricht das der Rendite.

Bereits die Einleitung zeigt, dass dieser Real Estate Investment Trust eine Menge zu bieten hat. Trotzdem sind 4 % Dividendenrendite nicht alles, was wir erwarten können. Und auch nicht sollten. In Zeiten steigender Zinsen ist dieser Wert gar nicht mal so hoch, ehrlich gesagt.

Blicken wir heute daher auf STAG Industrial und schauen uns an, was das Management uns als Investoren noch zu bieten hat. Smarte Einkommensinvestoren achten auf das Wachstum, aber auch auf die Mieterqualität und die Breite des Portfolios.

STAG Industrial: 4 % Dividendenrendite, monatliche Ausschüttungen, mehr!

Die 4 % Dividendenrendite sind das eine, das andere ist die Gesamtbewertung. Derzeit kommt der US-REIT auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16. Das ist moderat bewertet, zeigt jedoch auch, dass der Markt mit einem Quäntchen Wachstum in den nächsten Quartalen und Jahren rechnet. Eine Prognose, die es zu rechtfertigen gilt.

Entscheidend ist das Setting, in dem sich STAG Industrial befindet. Derzeit umfasst das Portfolio ca. 563 Immobilien in 41 Staaten der USA. Bedeutet: Es existiert bereits eine ausreichende Diversifikation, wir können von Qualität sprechen. Aber es existiert ebenso eine solide Möglichkeit, um das Portfolio noch bedeutend zu steigern. Mittel- bis langfristig ist definitiv eine Verdopplung des Portfolios möglich. Bestes Beispiel: Store Capital, das seit 2014 das eigene Portfolio von 800 Einheiten auf über 2.800 gesteigert hat. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte kann definitiv auch bei dem Logistik- und Industrie-REIT passieren. Aber es muss im Zweifel nicht.

Es reicht, wenn das Management von STAG Industrial einfach konsequent in neue Immobilien investiert. Im letzten Quartal wuchsen die Funds from Operations je Aktie um 7,5 % im Jahresvergleich auf 0,57 US-Dollar. Wachstumswerte, die für dynamische REITs durchaus zu einer langfristigen Wertsteigerung führen können. Neue Zahlen stehen für den 15. Februar dieses Jahres aus, hier gilt es entsprechend die eingeschlagene Performance weiter zu verfolgen.

Alles in allem stimmt vieles bei STAG Industrial. Nur das Dividendenwachstum ist vergleichsweise schwach bis moderat. Aber es zeigt in Anbetracht des operativen Wachstums, dass das Management derzeit die Investitionen in das Business priorisiert und nicht die Ausschüttungssumme je Aktie maximal anhebt, und sich damit die Möglichkeiten zum Wachsen nimmt.

Passives Einkommen und Wachstum!

Mit einer monatlichen Dividende mit 4 % Dividendenrendite bietet STAG Industrial eine ganze Menge, insbesondere ein solides passives Einkommen gleich zu Anfang. Aber auch die Prognose, dass das operative Wachstum mittel- bis langfristig zum Dividendenwachstum wird.

Das Portfolio ist breit gestreut, aber doch noch dynamisch. Durch weitere Investitionen kann das Management die Funds from Operations je Aktie weiter erhöhen. Alles in allem eine gute Wahl, bei der ich langfristig orientiert eines erwarte: wachsende passive Einkünfte und sogar steigende Werte und Aktienkurse.

Der Artikel 4 % Dividendenrendite & monatliche Ausschüttungen: STAG Industrial hat das volle Programm ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von STAG Industrial. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023