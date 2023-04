4.000 % Umsatzwachstum in 6 Jahren – die Growth-Aktie für die Zukunft

In einer zunehmend digitalen Welt wird Cybersecurity für immer mehr Unternehmen zu einem essenziellen Gut. Selbst in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld wie aktuell ist es nur schwer vorstellbar, dass Unternehmer ihre Ausgaben für Cybersicherheit kürzen. Dementsprechend wird Cybersecurity als einer der großen Wachstumsmärkte der Zukunft gesehen.

Ein Unternehmen, das in diesem Zusammenhang insbesondere heraussticht, ist CrowdStrike (WKN: A2PK2R). Das US-amerikanische Unternehmen kann dabei auf eine fulminante Wachstumsstory zurückschauen. So wuchsen die Umsätze von CrowdStrike von 2017 bis 2023, also innerhalb von lediglich sechs Jahren, um unglaubliche 4.153 % von 52,7 Mio. auf 2.241,2 Mrd. US-Dollar.

Nachfolgend wollen wir untersuchen, was CrowdStrike so erfolgreich macht und warum das Wachstum des Spezialisten für Cybersicherheit noch lange nicht zu Ende sein dürfte.

Was CrowdStrike im Bereich Cybersecurity so stark macht

Der Treiber für das starke Wachstum von CrowdStrike heißt Falcon und ist die cloudnative Plattform des Unternehmens, die auf künstlicher Intelligenz (KI) fußt. Falcon überwacht wöchentlich Milliarden von Ereignissen im Netz, wodurch es mit der Zeit immer besser in der Lage ist, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und Endgeräte entsprechend vor möglichen Angriffen zu schützen.

Qualitativ macht momentan CrowdStrike dabei niemand was vor. So gilt das Unternehmen laut IDC als Marktführer im Bereich Endpoint Security. Auch der IT-Marktforschungsanbieter Gartner nannte CrowdStrike vor Kurzem zum dritten Mal in Folge einen der Führer im Bereich Endpoint-Sicherheit.

Dieses Maß an Qualität ist auch vielen Kunden nicht unbemerkt geblieben. Dementsprechend verfügt das Unternehmen mittlerweile über 23.019 Abo-Kunden, die für wiederkehrende Umsätze sorgen. Dabei kann das Unternehmen viele der größten Unternehmen der Welt als Kundschaft zählen. So vertrauen mit 271 mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen auf CrowdStrikes Cybersecurity-Kompetenz.

Noch lange kein Ende des Wachstums in Sicht

Das Wachstumspotenzial für CrowdStrike ist dabei enorm. So schätzt das Unternehmen seinen gesamten adressierbaren Markt für das Jahr 2026 auf 158 Mrd. US-Dollar ein. Selbst im krisengeplagten letzten Jahr, in dem viele Unternehmen ihre IT-Budgets drastisch nach unten schraubten, glänzte CrowdStrike mit einer Umsatzwachstumsrate von über 54 %.

Das Wachstum des Unternehmens besteht jedoch nicht nur durch die Gewinnung neuer Kunden. Ein weiterer Treiber für das Wachstum von Crowdstrike liegt in der Ausweitung des Geschäfts mit bestehender Kundschaft. Die Falcon-Plattform des Unternehmens bietet nämlich insgesamt 23 Cloud-Module für verschiedene Cybersecurity-Anwendungen an, wobei bestehende Kunden ständig zusätzliche Module hinzubuchen.

So betrug die sogenannte Net Retention Rate (NRR) des Unternehmens im letzten Quartal 125,3%. Dies bedeutet, dass bestehende Kunden im Durchschnitt 25,3 % mehr ausgaben als ein Jahr zuvor. Tatsächlich lag die Net Retention Rate in jedem Quartal seit Anfang 2019 über 120 %. Dabei verfügen erst 22 % aller Kunden über 7 oder mehr Module. Das Potenzial für mehr Geschäft mit bestehender Kundschaft ist also riesig.

CrowdStrike glänzt mit starken Free Cashflows

Im Gegensatz zu vielen anderen Growth-Aktien ist CrowdStrike bezüglich seines Free Cashflows positiv und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 677 Mio. US-Dollar an Free Cashflow, was einen Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet (442 Mio. US-Dollar). Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Free-Cashflow-Marge von knapp über 30 %, die bei anhaltendem Wachstum noch weiter steigen könnte.

Ebenfalls im Kontrast zu vielen Growth-Aktien, die im Umfeld steigender Zinsen bei Investoren in Ungnade gefallen sind, müssen sich Investoren keinerlei Sorgen um die Verschuldung des Unternehmens machen. So verfügt das Unternehmen über eine positive Nettofinanzposition von 1,9 Mrd. US-Dollar, die aufgrund der positiven Free Cashflows in Zukunft noch weiter ansteigend dürfte.

Crowdstrikes Marktführerposition und riesiges Wachstumspotenzial in einem der größten Zukunftsfelder ist vielen Investoren nicht unbemerkt geblieben. So wird die Aktie des Unternehmens mittlerweile zu einem 2024er-KGV (CrowdStrikes Geschäftsjahr endet im Januar) von 56 (Stand: 29.03.2023) gehandelt. Investoren, die sich aufgrund der aktuellen Bewertung dennoch unschlüssig sind, könnten die CrowdStrike Aktie zunächst auf ihre Watchlist setzen und auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt hoffen.

Berücksichtigt man das fulminante Wachstum des Cybersecurity-Spezialisten in der Vergangenheit und die rosigen Wachstumschancen in der Zukunft, muss die Bewertung jedoch nicht zwangsläufig zu hoch sein.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von CrowdStrike Holdings.

