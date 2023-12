4SC Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Bei 4sc wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit beobachtet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger zeigen sich in den sozialen Medien überwiegend negativ gegenüber 4sc. In den letzten Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um negative Themen, ohne positive Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der 4sc-Aktie mit 7,6 EUR derzeit -3,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,56 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 4sc-Aktie liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für 4sc.

Insgesamt zeigen die Analysen eine überwiegend neutrale Einschätzung für die 4sc-Aktie in Bezug auf die Diskussionstätigkeit, die Anlegerstimmung, die technische Analyse und den Relative Strength Index.