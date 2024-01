4SC Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien und kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen sind entscheidend für neue Einschätzungen. Im Falle von 4sc zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 36,56 für 4sc. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 4sc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,72 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,1 EUR liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um 4sc wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Aktie von 4sc aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.