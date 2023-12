4SC Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen 4sc. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die 4sc-Aktie handelt derzeit mit einem Kurs von 8,3 EUR, was +4,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +14,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Nach Untersuchung der Aktie von 4sc in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mäßige Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die 4sc-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Neutral"-Bewertung für die 4sc-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Stimmungsbild und dem Relative Strength Index.