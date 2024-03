4SC Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von 4sc über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) bei 9 EUR angesetzt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 8,55 EUR, was einem Abstand von -5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Befund, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die 4sc-Aktie, da sie weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird.

Die Analyse des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über 4sc in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.