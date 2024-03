4SC Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es gab keine negativen Diskussionen. An den restlichen vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen 4sc. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt somit eine "Neutral"-Einschätzung zum Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die 4sc-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,87 EUR weist eine Abweichung von +1,47 Prozent zum aktuellen Kurs von 9 EUR auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9,25 EUR eine Abweichung von -2,7 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild bei 4sc hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält 4sc auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für 4sc zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,61) deuten darauf hin, dass 4sc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen 4sc in verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.