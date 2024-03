4SC Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Internet hat eine bedeutende Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien verändern und sogar verstärken. In Bezug auf die Diskussion über 4sc wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist keine signifikanten Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der 4sc bei 8,84 EUR angegeben, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9 EUR, was einem Abstand von +1,81 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 9,22 EUR angenommen, was zu einem Neutral-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf 4sc wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag grün, während an insgesamt vier Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu der heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der 4sc führt bei einem Niveau von 39,19 zur Einstufung "Neutral", während der RSI25, bezogen auf 25 Tage, mit 51,61 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.