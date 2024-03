4Imprint Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die 4imprint-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die 4imprint-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu 4imprint. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergab, liegt bei 5300 GBP. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -9,4 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5850 GBP. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält 4imprint somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In technischer Hinsicht ist die 4imprint derzeit +10,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +19,17 Prozent, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der 4imprint liegt bei 47,62, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 4imprint in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über 4imprint wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.