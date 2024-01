4Dmedical Ltd Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter technischer Analyseindikator im Finanzmarkt. Eine Bewertung von 4dmedical anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 53,85 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 78,26, was darauf hindeutet, dass 4dmedical überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde 4dmedical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass 4dmedical derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,7 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,71 AUD liegt, was einer Abweichung von +1,43 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,39 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält 4dmedical daher in allen genannten Kriterien die Gesamtbewertung "Neutral".