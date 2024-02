4Dmedical Ltd Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 4dmedical verläuft aktuell bei 0,68 AUD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,69 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +1,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,7 AUD, was einer Differenz von -1,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zum Unternehmen geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung an, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen zu einer "Neutral"-Einstufung der 4dmedical-Aktie.