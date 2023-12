4Dmedical Ltd Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse von 4dmedical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,69 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,715 AUD) um +3,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,69 AUD, was einer Abweichung von +3,62 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von 4dmedical für die vergangenen Monate gemischte Signale gesendet. Die Diskussionsintensität im Netz war eher schwach, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Aspekt führt. Aber die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde 4dmedical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dennoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für 4dmedical liegt der RSI7 bei 64,71 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das 4dmedical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.