4D Molecular Therapeutics Inc Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie der 4d Molecular Therapeutics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbefragungen waren 5 positiv, 1 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31,17 USD, was einer Erwartung von 59,09 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 19,59 USD.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der 4d Molecular Therapeutics einen Wert von 72,8, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 27,12 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der 4d Molecular Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,21 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 19,59 USD bedeutet eine positive Veränderung von 20,85 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (14,46 USD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (14,46 USD) weisen auf eine positive Entwicklung hin und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über 4d Molecular Therapeutics. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass 4d Molecular Therapeutics in etwa gleich häufig wie normal diskutiert wurde, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie der 4d Molecular Therapeutics aufgrund der Analysteneinschätzung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien eine "Neutral"-Bewertung.