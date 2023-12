4D Molecular Therapeutics Inc Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die 4d Molecular Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 16,16 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 20,26 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +25,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,65 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von +48,42 Prozent bedeutet. Somit erhält die 4d Molecular Therapeutics-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Die Anleger-Stimmung bei 4d Molecular Therapeutics ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung der Aktie der 4d Molecular Therapeutics zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten 5 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen vorlagen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Für die kurzfristige Kursentwicklung wird ein Mittelwert von 31,17 USD als Kursziel genannt, während der letzte Schlusskurs bei 20,26 USD liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von +53,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 4d Molecular Therapeutics zeigt einen Wert von 49,19, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist jedoch mit 19,84 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Gut" basierend auf dem RSI.