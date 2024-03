4D Molecular Therapeutics Inc Aktie: Der Knaller!

Die 4d Molecular Therapeutics-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 18,2 USD, während der aktuelle Kurs bei 33,6 USD liegt. Dies führt zu einem positiven Abstand von +84,62 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Darüber hinaus liegt der GD50 bei 25,62 USD, was einen Abstand von +31,15 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 12,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass die 4d Molecular Therapeutics-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird der 4d Molecular Therapeutics-Aktie für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung verliehen.

Analysten haben die Aktie der 4d Molecular Therapeutics in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von 42 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 25 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben dabei ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für 4d Molecular Therapeutics werden als "Neutral" bewertet, während die langfristige Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.