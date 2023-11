4D Molecular Therapeutics Inc Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von 4d Molecular Therapeutics wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 31,17 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 153,18 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,31 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält 4d Molecular Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der 4d Molecular Therapeutics von 12,31 USD eine -24,71 Prozent Entfernung vom GD200 (16,35 USD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 11,61 USD, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,03 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der 4d Molecular Therapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde 4d Molecular Therapeutics von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 4d Molecular Therapeutics-Aktie beträgt 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 35,69, was darauf hindeutet, dass 4d Molecular Therapeutics weder überkauft noch -verkauft ist und folglich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für 4d Molecular Therapeutics.