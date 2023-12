4D Molecular Therapeutics Inc Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von 4d Molecular Therapeutics ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 4d Molecular Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,02 und ein Wert für den RSI25 von 14,51. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 4d Molecular Therapeutics verläuft aktuell bei 16,03 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", insofern der Aktienkurs selbst bei 18,73 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,84 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 12,09 USD, was der 4d Molecular Therapeutics-Aktie ein "Gut"-Signal einbringt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 4d Molecular Therapeutics gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die 4d Molecular Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die 4d Molecular Therapeutics-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 4d Molecular Therapeutics vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 31,17 USD mit einem Aufwärtspotential von 66,4 Prozent. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält 4d Molecular Therapeutics somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.