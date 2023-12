4D Molecular Therapeutics Inc Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei 4d Molecular Therapeutics wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 11,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die 4d Molecular Therapeutics-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 15,1), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei 4d Molecular Therapeutics zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für 4d Molecular Therapeutics ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von 4d Molecular Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten spiegelt ebenfalls eine positive Einschätzung wider, mit insgesamt 5 positiven und 1 neutralen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 31,17 USD angesiedelt, was auf eine erwartete Performance von 75,49 Prozent hindeutet. Aus diesen Gründen vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung von 4d Molecular Therapeutics.

