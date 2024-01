4DS Memory Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der 7-Tage-RSI für 4ds Memory bei 84,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 55,06, was bedeutet, dass 4ds Memory weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für 4ds Memory in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb 4ds Memory eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der 4ds Memory-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,077 AUD, was einem Anstieg von 10 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,1 AUD, was einen Rückgang von 23 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass 4ds Memory in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen bezog sich auf neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung des RSI, des Sentiments, der charttechnischen Analyse und der Anleger-Stimmung.