4DS Memory Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der 4ds Memory zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,077 AUD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,1 AUD, was einer Abweichung von -23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral und es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie beobachtet werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die 4ds Memory für diese Stufe daher ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. An einem Tag war die Stimmung positiv, an insgesamt drei Tagen neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der 4ds Memory als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 76,92 und der RSI25 bei 60,94, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die 4ds Memory derzeit hauptsächlich als "Neutral" eingestuft wird, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Relative Strength-Index.