4C AB Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie der 4c verzeichnete in den letzten Tagen eine negative Entwicklung, da der Aktienkurs von 15,7 SEK einen Abstand von -39,01 Prozent zur 200-Tage-Linie hat, die bei 25,74 SEK liegt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 15,38 SEK erreicht. Dies entspricht einer Differenz von +2,08 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Die Gesamteinschätzung basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen 4c überwiegend positiv, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment ergibt demnach ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 4c-Aktie liegt bei 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,04) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die 4c-Aktie nach RSI-Bewertung.