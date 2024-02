4C AB Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der 4c-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,52 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 17,2 SEK weicht somit um -23,62 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 16,4 SEK liegt, so liegt der letzte Schlusskurs nur um +4,88 Prozent darüber. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die 4c-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben wird. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz haben sich nicht signifikant verändert.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur 4c-Aktie. Zudem wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen rund um 4c diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,68 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,29 Punkte) zeigen an, dass die 4c-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für die 4c-Aktie in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.