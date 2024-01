4C AB Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Anleger-Stimmung bei 4c in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 4c-Aktie hat einen Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 49,48 auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 4c.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der 4c aktuell bei 24,67 SEK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 16,42 SEK aus dem Handel ging. Dies entspricht einem Abstand von -33,44 Prozent, was die Einstufung der Aktie als "Schlecht" zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,7 SEK, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden konnte. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden ausgemacht. Somit erhält 4c für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In Summe ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI und die technische Analyse. Es bleibt abzuwarten, ob sich in den kommenden Wochen Veränderungen ergeben werden.