4C AB Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von 4c in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf 4c wurde in letzter Zeit ähnlich häufig wie normal diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 4c-Aktie zeigt einen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 37,6 liegt, ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Bewertung für 4c.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von 20 SEK von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,64 SEK um -3,1 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +17,23 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik eine gute Bewertung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über 4c diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Anleger-Sentiment neutral eingestuft wird. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.