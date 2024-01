4C AB Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung unter Anlegern ist neutral, wenn es um die 4c-Aktie geht. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 4c-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,9 SEK lag. Der letzte Schlusskurs (16,6 SEK) weicht somit um -33,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (15,49 SEK) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,17 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die 4c-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage während des letzten Monats, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt keine signifikante Veränderung erkennen, daher erhält die 4c-Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 4c-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 48, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 47,71 liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die 4c-Aktie sowohl aus Anleger-Sentiment, technischer Analyse und RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung erhält.