4C AB Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von 4c liegt bei 34,27 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 24,98 SEK für den Schlusskurs der 4c-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,36 SEK, was einem Unterschied von -30,5 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,41 SEK, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die 4c-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung gegenüber 4c war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine vornehmlich neutrale Tendenz. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird eine "Neutral"-Einschätzung für 4c abgegeben.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von 4c eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich für 4c insgesamt ein "Neutral"-Wert.