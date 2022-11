Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Uhrenproduktion der Stadt Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong macht 42 Prozent der Weltproduktion und 53 Prozent der Gesamtproduktion in China aus, wie aus Statistiken hervorgeht.80 Prozent aller Uhren, die weltweit produziert werden, kommen aus China, die meisten davon aus Shenzhen Die Stadt wird deshalb auch als die „Hauptstadt der Uhrenindustrie in China" bezeichnet.Die robuste Uhrenindustrie von Shenzhen stellt die höchste Stufe der Uhrenherstellung in China dar.Die Uhrenindustrie von Shenzhen florierte nach der Verlagerung der Produktion von Hongkong auf das chinesische Festland im Zuge der Reform- und Öffnungspolitik.Die Bildung von Industrieclustern ist für den Erfolg der Uhrenindustrie in Shenzhen entscheidend. Statistiken zufolge werden über 95 Prozent der in der Stadt produzierten Uhrenteile vor Ort hergestellt. Shenzhen hat eine vollständige Industriekette für seine Uhrenindustrie aufgebaut.Bislang hat Shenzhen über 200 Uhrenmarken entwickelt, darunter FIYTA. Der Umsatz dieser Marken macht mehr als 70 Prozent der inländischen Uhrenmarken in China aus. Darüber hinaus haben einige Uhrenmarken aus Shenzhen Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südostasien erschlossen.Die Raumfahrtuhren von FIYTA wurden neunmal mit chinesischen Astronauten ins Weltall geschickt, erklärte Tang Haiyuan, stellvertretender Geschäftsführer von FIYTA.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/42-prozent-aller-uhren-weltweit-kommen-aus-shenzhen-301680153.htmlPressekontakt:+075583226164Original-Content von: People's Daily Online, übermittelt durch news aktuell