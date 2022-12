3irobotix erhält TÜV-Zertifizierung für den Schutz von Nutzerdaten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -3irobotix (oder „das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für mobile Robotik, hat ein wesentliches Drittanbieterzertifikat für den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre erhalten, während das Unternehmen seine Bemühungen im Bereich der Informationssicherheit zur Gewährleistung der Privatsphäre von Benutzern weiter vorantreibt.Am 30. November erhielt das Unternehmen das Zertifikat ETSI EN 303 645 V2.1.1, das vom TÜV, einem international anerkannten Test- und Zertifizierungsunternehmen mit Sitz in Deutschland, ausgestellt wurde. Das Erreichen der TÜV-Zertifizierung ist ein weltweites Gütesiegel, das zeigt, dass das Produkt die internationalen Sicherheitsstandards erfüllt.Die Ausstellung eines solchen Zertifikats zeigt, dass die Produkte von 3irobotix den Mindestsicherheitsstandard ETSI EN 303 645 V2.1.1 erfüllen, der die Netzwerksicherheit und den Schutz der Privatsphäre, insbesondere für IdD-Verbraucherprodukte (Internet der Dinge, IdD), sicherstellt.„Wir legen den Schwerpunkt auf die Gestaltung unserer Produkte aus der Sicht der Nutzer und haben dem Schutz der Nutzerdaten stets Priorität eingeräumt", sagte Wu Zexiao, Deputy General Manager von 3irobotix. „Mit der Anerkennung durch den TÜV können wir zeigen, dass wir uns der Entwicklung von Robotikprodukten verschrieben haben, die die höchsten Branchenstandards in Bezug auf Produktsicherheit und Datenschutz erfüllen."Während künstliche Intelligenz in der vierten industriellen Revolution (Industrie 4.0) zu einer wichtigen Antriebskraft geworden ist, haben sich in den vergangenen Jahren Bedenken in Bezug auf personenbezogene Daten und daraus folgende ethische Fragen ergeben. An dieser Front hat das European Telecommunications Standards Institute (ETSI), eine unabhängige, gemeinnützige Organisation im Bereich Informationen und Kommunikation, mit Produktherstellern, akademischen Einrichtungen und Regierungsbehörden zusammengearbeitet, um Branchenstandards zu entwickeln, und hat 2020 die Norm ETSI EN 303 645 eingeführt.Diese Norm dient als eine effektive und umfassende Bewertung, um Cyberkriminelle davon abzuhalten, Distributed-Denial-of-Service-Attacken (DDoS) zu starten, oder zu versuchen, die Kontrolle über globale Geräte zu übernehmen, um das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf personenbezogene Daten zu verringern.Im konkreten Fall von 3irobotix-Produkten bezogen sich die Bewertungen des TÜV in erster Linie auf Bereiche wie Unternehmensorganisation und -management, Produktforschung und -entwicklung, Betrieb und Wartung, Gerätesicherheit und -garantie, Risikokontrolle und Datensicherheitsplanung. Der TÜV hat außerdem mehr als 200 Durchlässigkeitsprüfungen durchgeführt.Die Testergebnisse zeigten, dass 3irobotix-Produkte und ihre Softwaredienste das international führende Niveau für den Schutz personenbezogener Daten erreicht haben. Die Anerkennung ist für die Marke von entscheidender Bedeutung und ein wichtiger Faktor, um Produkt-Upgrades und den Iterationsprozess für 3irobotix voranzutreiben.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1966423/image_5026263_39739321.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/3irobotix-erhalt-tuv-zertifizierung-fur-den-schutz-von-nutzerdaten-301701803.htmlPressekontakt:Harry Liao,liaoh102854@3irobotics.comOriginal-Content von: 3irobotix, übermittelt durch news aktuell