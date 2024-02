3i ADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der 3i-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1913,63 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs 2476 GBP beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +29,39 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +13,01 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einem "Gut" Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist die 3i-Aktie eine Dividendenrendite von 2,63 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,85 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 3i liegt bei 17,43, was auf eine positive Bewertung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 38,27 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Gesamtbewertung.

Im Branchenvergleich hat die 3i-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 88,03 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +95,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche und von 94,1 Prozent im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.