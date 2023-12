3i ADR Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von 3i hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 73,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche um durchschnittlich -7,43 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +80,61 Prozent für 3i entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, mit 77,51 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Intensität der Diskussionen in den letzten Monaten deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von 3i derzeit bei 2,63 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 3,45 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Auf der anderen Seite spiegelt das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, eine positive Stimmung in Bezug auf 3i wider. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bilanz für 3i, mit einer starken Performance in Bezug auf den Aktienkurs, aber auch einigen bedenklichen Signalen in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Dividendenrendite.