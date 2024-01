3i ADR Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die 3i-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 24, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,05 unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein positives Rating für 3i.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche weist die 3i-Aktie eine Rendite von 88,03 Prozent auf, was mehr als 91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine Rendite von -5,39 Prozent verzeichnet, liegt 3i mit 93,42 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 3i mit 2,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Fundamental betrachtet weist die 3i-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,19 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 20,09 liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die 3i-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen.