3i ADR Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von 3i eine Performance von 73,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -8,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,93 Prozent im Branchenvergleich für 3i. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -5,45 Prozent, wobei 3i um 78,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde der Aktie von 3i ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger von 3i. An neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 3i gesprochen. Als Resultat wurde die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von 3i als unterbewertet, da das KGV mit 4,54 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 19,17 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 3i-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1918,71 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2373 GBP liegt, was einem Unterschied von +23,68 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (+12,93 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die 3i-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gründen mit einem "Gut"-Rating versehen.