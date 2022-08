3 unterbewertete REITs, die sich bald ändern könnten

Zwischen Inflationssorgen und Rezessionssignalen verhält sich der Aktienmarkt derzeit volatil. Einige Analysten, wie Katie Stockton von Fairlead Strategies, haben kürzlich festgestellt, dass sich die Aktien in der Anfangsphase eines Bärenmarktzyklus befinden. Nach vier guten Tagen in der vergangenen Woche, an denen die großen Indizes nach oben tendierten, gaben die Aktien am Freitag ihre Gewinne wieder ab und gerieten am darauffolgenden… Hier weiterlesen