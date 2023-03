3 spannende Aktien aus: Österreich

In einer neuen Serie beleuchtet die SD-Redaktion interessante Aktien aus verschiedenen Ländern. Heute geht es um Österreich. Der deutsche Nachbar ist berühmt für Landschaft und Kultur. Doch wie sieht es heutzutage an den Kapitalmärkten aus? Hier gibt es drei besonders spannende Aktien.

Österreich ist mit einem BIP von 480 Milliarden US$ nur die vierzehntgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union, hat rund 9 Millionen Einwohner und liegt südöstlich an Deutschland grenzend. 70% der österreichischen Wirtschaft ist dem Dienstleistungssektor zuzuordnen, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.