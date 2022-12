3 interessante ETFs für das Börsenjahr 2023

Das Börsenjahr 2022 war alles andere als langweilig. Makroökonische Faktoren bestimmten das weltweite Börsengeschehen und ließen die Aktienkurse auf breiter Front fallen. Insbesondere Aktien aus den Sektoren Zyklischer Konsum und Technologie stürzten angesichts hoher Inflationsraten und steigender Zinsen ab. Auf der anderen Seite hatten Aktien aus dem Energiesektor ein hervorragendes Jahr – das Plus seit Jahresbeginn beträgt ca. 50 % (Stand aller Angaben: 20.12.22). Was können wir im Jahr 2023 erwarten? In Anbetracht hoher Unsicherheiten finde ich die folgenden drei ETFs interessant.

1. iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Ein Investment in Anleihen war für mich lange Zeit komplett unattraktiv – schließlich waren die Zinsen von Staatsanleihen teilweise sogar negativ. Dies hat sich in diesem Jahr deutlich geändert und dazu geführt, dass die Kurse von Anleihen ungewöhnlich stark abgestürzt sind. Der iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (WKN: A0RL83) fiel zum Beispiel seit Jahresbeginn um 16 %. Dieser ETF investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen mit gutem Rating – über Währungseffekte muss man sich hier also keine Gedanken machen. Die aktuelle Realverzinsung liegt bei 2,83 %.

Diese Rendite haut einen natürlich nicht vom Hocker – gerade, wenn man die zweistellige Inflationsrate in der EU berücksichtigt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Inflation in 2023 deutlich sinken wird, und damit auch die Zinssteigerungen der EZB geringer ausfallen werden. Wenn dies so kommen sollte, dürfte auch der Kurs dieses Anleihen-ETF steigen und somit in 2023 zu ordentlichen Gesamtrenditen führen.

2. iShares MDAX UCITS ETF

Der iShares MDAX UCITS ETF (WKN: 593392) trackt die Entwicklung des deutschen MDAX. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 29 % in den Büchern, während der große Bruder, der DAX, lediglich 13 % verloren hat.

Auf lange Sicht schnitt der MDAX jedoch deutlich besser ab als der DAX. Dies erkennt man leicht an dem Indexpunktestand. Beide Indizes starteten 1987 mit je 1.000 Punkten. Heute steht der MDAX mit ungefähr 25.000 Punkten deutlich höher als der DAX mit ca. 14.000 Punkten.

Während der DAX von trägen Dickschiffen dominiert wird, umfasst der MDAX wachstumsstärkere, oft familiengeführte Unternehmen wie CTS Eventim, Nemetschek, Rational oder Sixt. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass sich der MDAX in 2023 wieder besser als sein großer Bruder entwickeln wird.

3. iShares MSCI ACWI UCITS ETF

Ein ETF auf den MSCI World All Country World Index (ACWI) ist für mich in jedem Börsenjahr das Basisinvestment schlechthin. Ein kostengünstiger ETF ist zum Beispiel der iShares MSCI ACWI UCITS ETF (WKN: A1JMDF). Dieser deckt knapp 3.000 Unternehmen aus 47 Industrie- und Schwellenländern ab und gewichtet diese nach Marktkapitalisierung. Mit dieser breiten Aufstellung übertrifft dieser Index sogar noch die Diversifikation des MSCI World, der nur 23 Industrieländer abdeckt.

Auch wenn die Performance seit Jahresbeginn mit -18 % mager ausfällt, hat sich der ETF langfristig gut entwickelt. Die durchschnittliche Rendite auf Sicht der letzten zehn Jahre beträgt 8 %. Ich gehe davon aus, dass sich diese Rendite langfristig getrieben vom Wachstum der globalen Weltwirtschaft fortsetzen wird.

