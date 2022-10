3 einfache Regeln für diese Zeit

Einfache Regeln für diese volatile Zeit zu finden scheint für viele kaum möglich zu sein. Das liegt vielleicht daran, dass in einem volatilen Aktienmarkt eher Emotionen reagieren, nicht mehr unbedingt der Kopf. Ob der Markt noch fundamental im Einklang ist, das kann man durchaus bezweifeln.

Aber adressieren wir heute ruhig auch einmal die emotionale Ebene, sowie die Vernunft. Hier sind drei einfache Regeln für die jetzige Marktphase. Foolishe Investoren können sie relativ simpel befolgen. Und noch besser: Sie sich sogar sehr einfach merken.

Einfache Regel in dieser Zeit: Verkaufe gar nix!

Die erste Regel, die ziemlich simpel zu befolgen ist, lautet: Verkaufe gar nix. Es ist für einige Investoren schwer, jetzt ruhig zu bleiben. Aber wir sollten generell darüber sprechen, dass es Zeiträume gibt, in denen man Aktien kaufen kann, und solche, die sich eher zum Verkaufen eignen.

Jetzt ist für mich die Marktlage klar: Wir befinden uns in einer Korrektur, vielleicht in einem Crash oder womöglich in einem Bärenmarkt. All diese Worte deuten auf eines hin: Das ist keine Phase, in der wir überlegen sollten, uns von Aktien oder ETFs zu trennen. In der Regel geht das mit Verlusten einher oder mit nicht idealen Konditionen, zu denen wir uns trennen.

Vielleicht führt diese Regel dazu, dass wir uns auch nicht von Aktien trennen, deren Investitionsthesen zerstört sind. Aber sie schützt uns davor, dass wir vorschnell über vermeintlich kaputte Thesen urteilen, die es möglicherweise gar nicht sind. Deshalb sage ich relativ simpel: Verkaufe nichts, bis wir wieder klarere und womöglich bessere Verhältnisse haben.

Handle gar nicht, wenn du dich unwohl fühlst

Unwohlsein mag in der jetzigen Marktphase ebenfalls keine Seltenheit sein. Trotzdem wissen viele Investoren in der Theorie, dass sie Volatilität aussitzen müssen, wenn sie erfolgreich investieren wollen. Ein gewisses Spannungsfeld lässt sich nicht leugnen, wenn plötzlich unsere Investitionen weniger wert sind. Meine zweite einfache Regel lautet daher: Handele gar nicht, wenn du dich insgesamt unwohl fühlst.

Es ist nicht clever, zu günstigeren Konditionen zu verkaufen. Aber auch der Aufbau von weiterem Druck in Form von zusätzlichen Investitionen lässt dich nachts womöglich nicht ruhig schlafen. Deshalb ist es für einige Investoren die smarteste Alternative, Aktien, die Börse und die Märkte ruhen zu lassen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren.

Das Tolle ist: Unsere Finanzen sind zwar ein Teil unseres Lebens, aber nicht der komplette Lebensinhalt. Beherzige daher, wenn du dich unwohl fühlst, diese einfache Regel: Mache nichts und schaue in einem, vielleicht in drei Jahren noch einmal, wo deine Investitionen stehen.

Weitere einfache Regel: Investiere nur Geld, das du erst mal nicht brauchst

Wenn dich der Mut gepackt hat und du jetzt smarte, langfristig orientierte Investitionsentscheidungen treffen willst, so habe ich noch eine dritte, einfache Regel für dich. Sie besagt, dass du lediglich Geld investieren solltest, das du erst mal nicht benötigst. Mein Ratschlag lautet, dass es mindestens fünf Jahre so sein sollten. Im Idealfall sogar mehr, um die Verlustwahrscheinlichkeit noch weiter zu reduzieren.

Zeit ist ein wichtiger Faktor. Wir können nicht sagen, ob der Aktienmarkt in einem Monat oder gegebenenfalls erst in drei Jahren einen Turnaround vollzieht. Was jedoch sehr wahrscheinlich ist, ist, dass die Börsen früher oder später wieder solide Qualität mit höheren Bewertungen belohnen. Jetzt zu investieren kann clever sein, wenn man die entsprechende Zeit mitbringt.

