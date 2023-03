3 aussichtsreiche E-Commerce-Aktien, die neben Amazon in jedes Portfolio gehören!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Wenn es um das Thema „E-Commerce“ geht, dann kommt man an Amazon (WKN: 906866) schwer vorbei. Denn gemessen am Umsatz ist es sicherlich eines der größten Unternehmen aus diesem Bereich. Und vermutlich auch eines der bekanntesten.

Doch dieses Segment ist sehr vielfältig und man stößt hier noch auf eine Vielzahl anderer aussichtsreicher Firmen bzw. deren Aktien. Für alle, die sich neben Amazon noch weitere E-Commerce-Werte in ihrem Depot vorstellen können, möchte ich im heutigen Artikel auf drei der für mich interessanteren einmal eingehen.

Shopify

Die bereits 2006 gegründete kanadische Firma Shopify (WKN: A14TJP) gehört sicherlich zu einem der bekannteren E-Commerce-Unternehmen. Das Geschäftsmodell von Shopify beruht im Grunde genommen darauf, anderen Unternehmen dabei zu helfen, eine eigene Online-Präsenz aufzubauen.

Dies erfolgt mithilfe einer cloudbasierten Multi-Channel-Commerce-Plattform, die hauptsächlich auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen ausgerichtet ist. Doch zu den mehr als 1,7 Mio. Kunden von Shopify zählen auch so bekannte Namen wie beispielsweise Tesla (WKN: A1CX3T) oder auch diverse Beauty-Marken.

Im letzten Geschäftsjahr konnte Shopify mit 5,6 Mrd. US-Dollar 21 % mehr Umsatz generieren als im Jahr 2021. Und auch für das erste Quartal 2023 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vergleichszeitraum in einer Spanne zwischen 17 und 19 %.

Auf der anderen Seite erhöhten sich allerdings auch die Kosten. Was unter anderem mit dem 2,1 Mrd. US-Dollar teuren Kauf des US-amerikanischen Logistikunternehmens Deliverr zusammenhängt. Somit musste man für 2022 also einen Nettoverlust von 3,5 Mrd. US-Dollar ausweisen. Unterm Strich stand für das Jahr 2022 aber ein bereinigter Gewinn von 7 US-Cent je Aktie (EPS) in den Büchern.

Geld verdient Shopify ja hauptsächlich über ein Abo-Modell seiner Online-Plattform. Dies lässt gemeinhin auf längerfristig garantierte Umsätze schließen. Weiterhin partizipiert das Unternehmen an verschiedenen anderen Gebühren, die zum Beispiel bei der Zahlungsabwicklung anfallen können.

An ihrer Heimatbörse in Toronto notiert die Shopify-Aktie aktuell auf einem Kursniveau von 61,36 CA-Dollar (17.03.2023) und damit rund 26 % höher als noch Anfang Januar. Sie setzt damit also ihre bereits im Oktober 2022 begonnene Aufwärtsbewegung weiter fort. Wie es mit dem Aktienkurs weitergeht, kann natürlich niemand genau vorhersagen.

Doch die weltweiten Umsätze im E-Commerce sollen in diesem Jahr bereits 6.310 Mrd. US-Dollar betragen und bis zum Jahr 2026 auf 8.148 Mrd. US-Dollar anwachsen. Und davon sollte natürlich auch Shopify mit seinem Geschäftsmodell profitieren können.

Etsy

Ein weiterer bekannter Wert aus dem Bereich E-Commerce ist ohne Zweifel Etsy (WKN: A14P98). Das New Yorker Unternehmen hat sich mit seinem gleichnamigen Onlinemarktplatz relativ schnell einen Namen gemacht.

Geld verdient Etsy hauptsächlich über Gebühren, die die derzeit 7,5 Mio. Verkäufer zahlen müssen, wenn sie auf der Etsy-Plattform ihre Artikel anbieten bzw. verkaufen wollen. Weiterhin schaltet das E-Commerce-Unternehmen aber auch Werbeanzeigen für die Verkäufer, um damit die Take-Rate zu erhöhen.

Arbeitet Etsy profitabel? Im Grunde genommen kann man diese Frage mit Ja beantworten. Klammert man 2022 einmal aus, so betrug die Nettomarge in den vier Jahren von 2018 bis 2021 durchschnittlich immerhin 16,5 %. Im letzten Geschäftsjahr zeigt uns die Nettomarge aber einen negativen Wert.

Dies ist allerdings einem Sondereffekt geschuldet. Etsy musste nämlich im dritten Quartal 1 Mrd. US-Dollar an Goodwill seiner beiden Zukäufe Depop und Elo7 abschreiben. Und so stand für das Jahr 2022 unterm Strich letztendlich ein Nettoverlust von 694 Mio. US-Dollar in den Büchern.

Betrachtet man sich insgesamt einmal die Entwicklung der Verkäufe auf der Etsy-Plattform, so sieht man im letzten Jahr beim Bruttowarenumsatz (GMV) ein leichtes Minus von 1,3 %. Ist dies vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Onlineaktivitäten der Kunden langsam nachlassen könnten?

Ich glaube dies eigentlich nicht. Bereits heute gehört das Online-Shopping zu den beliebtesten Wegen, ein Produkt zu erwerben. Weiterhin gibt es beispielsweise Prognosen von der Nasdaq, die besagen, dass schon 2040 95 % aller Einkäufe über digitale Kanäle abgewickelt werden.

Wer von diesem Trend profitieren möchte, könnte mit der Etsy-Aktie im Depot also eventuell richtigliegen. Diese notiert mit 112,71 US-Dollar (21.03.2023) aktuell 24 % unter ihrem diesjährigen Höchstkurs und ist somit derzeit für interessierte Investoren etwas günstiger einzusammeln.

PayPal

Kommen wir mit PayPal (WKN: A14R7U) zur dritten Aktie, mit der man an einem weiter anhaltenden E-Commerce-Boom partizipieren könnte. Als eines der ersten und sicherlich auch bekanntesten FinTech-Unternehmen hat PayPal das Onlinebezahlen wohl durchaus revolutioniert und damit salonfähig gemacht.

Jetzt kommt es allerdings darauf an, sich nicht auf seinem Kerngeschäft auszuruhen, sondern sich auch in neuen Bereichen umzuschauen. Denn die Welt des digitalen Bezahlens bietet viele Möglichkeiten, die natürlich auch die direkten Konkurrenten von PayPal für sich zu nutzen wissen.

PayPal ist mit 435 Mio. aktiven Konten, was digitale Zahlungsvorgänge betrifft, aber auf jeden Fall ein Schwergewicht in diesem Segment. Was für das Unternehmen natürlich eine gute Grundlage darstellt und es in die Lage versetzt, sich auch für die Zukunft weiter gut zu positionieren.

Blicken wir noch kurz auf die fundamentale Situation. Im letzten Geschäftsjahr konnte PayPal ein Ergebnis je Aktie von 2,09 US-Dollar erwirtschaften. Für das aktuelle Jahr rechnet das Management beim EPS aber mit einem höheren Wert von 3,27 US-Dollar. Bezogen auf das für dieses Jahr erwartete EPS weist die PayPal-Aktie beim derzeitigen Kurs von 74,34 US-Dollar (22.03.2023) ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23 auf.

Dies wirkt auf mich relativ moderat, wenn man bedenkt, mit welchen Wachstumsaussichten man im Bereich E-Commerce, wie oben schon erwähnt, rechnen kann. Auch ich habe selbstredend keine Glaskugel. Aber meiner Ansicht nach könnte PayPal durchaus das Potenzial besitzen, noch länger in der ersten Liga der Online-Zahlungsdienstleister mitzuspielen.

