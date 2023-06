3 aktuell spannende Dividendenaktien für ein passives Einkommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Spannende Dividendenaktien für ein passives Einkommen gesucht? Ein hohes passives Einkommen ist für viele Anleger ein attraktives Ziel, keine Frage. Die Idee, regelmäßige Einnahmen aus Investitionen zu generieren, ohne aktiv daran arbeiten zu müssen, ist zugegebenerweise äußerst verlockend.

Eine bewährte Methode, um passives Einkommen zu erzielen, ist die Investition in Dividendenaktien. Dividendenaktien sind Aktien von Unternehmen, die regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten. Dabei zeichnen sich einige wenige durch eine äußerst zuverlässige Dividendenerhöhungspolitik aus.

Zu ihnen gehören beispielsweise Target (WKN: 856243), Philip Morris (WKN: A0NDBJ) oder Realty Income (WKN: 899744). Das Spannende ist aber, dass sie aus aktueller Sicht über ein attraktives Preisschild verfügen könnten.

Lasst uns heute daher einmal einen Blick auf diese drei verlockenden Dividendenwachstumswerte werfen. Los geht’s.

3 spannende Dividendenaktien 2023

Target Corporation

Target ist einer der größten Einzelhändler in den USA. Allein die Marktkapitalisierung von über 60 Mrd. US-Dollar spricht für sich. Es ist nach Walmart der zweitgrößte Einzelhändler der USA.

Der Fokus auf Discount hat sich in den letzten Jahren als äußerst lukrativ erwiesen. Das in Minneapolis (Minnesota, USA) ansässige Unternehmen verzeichnete in Summe ein solides Umsatzwachstum und steigende Gewinne.

Target zeichnet sich auch durch eine beeindruckende Dividendenhistorie aus. Erst vor Kurzem wurde die Dividende zum 52. Mal ohne Unterbrechungen erhöht. Seit 224 Quartalen fließt die Dividende nun ohne Ausnahme.

Derzeit bietet Target eine erwartete Dividendenrendite von etwa 3,3 % (Stand: 21.6.23, Morningstar), was im Vergleich zu anderen Einzelhändlern attraktiv ist. Zu bemerken ist weiter, dass Target sich erfolgreich dem Wandel im Einzelhandel anpasst und auch im E-Commerce-Bereich stark zulegt.

Philip Morris International

Die zweite Aktie für ein passives Dividendeneinkommen könnte Philip Morris sein, ein global führender Tabakkonzern. Das Unternehmen verfügt – aufgrund seines Geschäftsmodells – über eine stabile Ausrichtung, was die Aktie als äußerst defensiv charakterisiert.

Obwohl der Tabakkonsum weltweit rückläufig ist, hat Philip Morris erfolgreich neue Produkte eingeführt, die auf alternative Rauchmethoden wie E-Zigaretten und Tabakerhitzung setzen. Auch wenn die Margen hier noch nicht ganz so hoch sind und ein Kannibalisierungseffekt droht, so sehen die Zukunftsaussichten gar nicht mal schlecht aus.

Die Aktie von Philip Morris bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von etwa 5,4 % (Stand: 21.6.23, Morningstar), was außerordentlich ist. Historisch war die Dividendenrendite hier schon immer hoch. Erklärbar ist sie tendenziell mit der chronisch günstigen Bewertung. Sie spiegelt die Unbeliebtheit von Tabakaktien am Finanzmarkt wider.

Obwohl der Tabaksektor umstritten ist, könnten Anleger, die nach einem passiven Einkommen suchen, dies als Chance verstehen. Sollte langfristig wieder Wachstum möglich sein und eine Neubewertung des Geschäftsmodells aufgrund geringerer Gesundheitsrisiken anstehen, so könnte die Aktie einiges an Nachholbedarf haben.

Realty Income: Die monatliche Dividendenaktie

Die letzte Aktie im heutigen Artikel, die für eine solides passives Einkommen stehen könnte, ist Realty Income. Hierbei handelt es sich um einen Immobilien-Investment-Trust (REIT), der sich auf Mieteinnahmen spezialisiert hat.

Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Vielzahl von Gewerbeimmobilien, darunter Einzelhandelsflächen, Supermärkte, Restaurants und mehr. Über 12.400 Objekte gehören zum Immobilienportfolio. Sie sind an finanzkräftige Unternehmen wie Walmart, Starbucks oder CVS Health langfristig vermietet. Auf rund neun Jahre beläuft sich die durchschnittliche Restmietlaufzeit.

Realty Income zeichnet sich durch eine äußerst konsistente Dividendenhistorie aus. Das Unternehmen zahlt seit über 54 Jahren kontinuierlich erhöhte Dividenden aus. Die Dividende fließt hier sogar monatlich. Kein Wunder, dass die Aktie zu den S&P-500-Dividenden-Aristokraten gehört.

Derzeit bietet Realty Income eine attraktive erwartete Dividendenrendite von etwa 5,1 % (Stand: 21.6.23, Morningstar). Durch seine breite Diversifizierung und stabilen Mieteinnahmen könnte Realty Income prinzipiell eine solide Wahl für Anleger sein, die ein passives Einkommen anstreben. Dabei sollte man aber auch das aktuell noch anziehende Zinsniveau im Blick behalten. Der US-REIT finanziert mit viel Fremdkapital. Hohe Zinsen sorgen für Abwertungsdruck der Immobilien und für höhere Zinsbelastungen. Ob dies eine Chance oder ein Risiko darstellt, das wird sich langfristig zeigen.

Der Artikel 3 aktuell spannende Dividendenaktien für ein passives Einkommen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von Target, Philip Morris, Walmart, Starbucks, CVS Health und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Starbucks.

Aktienwelt360 2023