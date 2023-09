3 Versorger-Aktien mit bis zu 8,4% Dividendenrendite

Laut den Analysten der Bespoke Investment Group sind Versorgeraktien im Schnitt so günstig wie seit 23 Jahren nicht mehr – und durch den immer weiter steigenden Bedarf an Energie sehr interessant für Investoren. Wer hier profitieren will, sollte vor allem diese drei Aktien auf dem Zettel haben.



Das Geschäft der Energieversorgung kann sehr lukrativ sein – vor allem in einer Welt, in der immer mehr technisiert wird und man immer mehr Strom benötigt. Dementsprechend interessant sind aktuell Versorgeraktien, da diese nicht nur mit einem stabilen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.