3 Top-Wachstumsaktien, die jetzt gemessen an der Rule of 40 sehr attraktiv erscheinen

Wachstumsunternehmen lassen sich mit klassischen Kennzahlen wie dem KGV kaum bewerten. Daher wurde die Rule of 40 entwickelt. Diese errechnet sich ganz einfach: Umsatzwachstum und Free-Cashflow-Marge werden addiert und sollten eine Summe von mindestens 40 ergeben. Je höher der Wert, desto besser.

Die Logik dahinter ist die, dass es bei Unternehmen mit extrem hohen Wachstumsraten akzeptabel ist, wenn diese noch Geld verbrennen. Schwächt sich das Umsatzwachstum jedoch auf unter 40 % ab, sollten positive Free Cashflows erzielt werden. Wir schauen auf drei Unternehmen, die auch aktuell noch extrem hohe Rule-of-40-Werte aufweisen und somit attraktiv erscheinen.

Bill Holdings

Bill Holdings (WKN: A2PWWA) konnte den Umsatz im letzten Quartal um 66 % steigern und gleichzeitig eine Free-Cashflow-Marge von 23 % erzielen. Der Wert der Rule of 40 liegt also bei hohen 89. Wie schafft es das US-Unternehmen, so stark zu wachsen und gleichzeitig so profitabel zu sein?

Das US-Unternehmen vertreibt cloudbasierte Software, die insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt wird, um Finanzprozesse besser abzuwickeln. So können zum Beispiel Rechnungen automatisiert erfasst, Zahlungsprozesse vereinfacht und Budgets leicht getrackt werden. Über 400.000 Unternehmen sind bereits Kunden von Bill. Dass diese Kunden immer mehr Lösungen in Anspruch nehmen, erkennt man an der Net Dollar Retention Rate von 131 %.

Mit einer Marktkapitalisierung von 8 Mrd. US-Dollar scheint mir Bill noch viel Spielraum für weiteres Wachstum zu haben (Stand aller Angaben: 09.04.23). Das KUV von 9 empfinde ich als fair, solange das Unternehmen weiterhin stark wächst. Im aktuellen Geschäftsjahr soll sich das Umsatzwachstum allerdings deutlich abschwächen. Der Gewinn ist aufgrund hoher aktienbasierter Vergütungen weiterhin negativ. Dennoch scheint mir die Bill-Aktie heute einen Blick wert zu sein.

Cloudflare

Cloudflare (WKN: A2PQMN) ist einer von vielen (ehemaligen) Highflyern, bei denen die Kurse im Zuge der Coronakrise explodierten und anschließend genauso steil wieder fielen. Doch anders als viele andere Highflyer überzeugt das Unternehmen aus San Francisco weiterhin mit starken operativen Zahlen.

Denn die Nachfrage nach den cloudbasierten Netzwerkdiensten, die eine schnellere und sicherere Nutzung des Internets ermöglichen, ist weiterhin hoch. Im letzten Quartal wuchs der Umsatz um 42 %, die Free-Cashflow-Marge lag bei 12 %. Der Rule-of-40-Wert beträgt also 54. Wie Bill Holdings generiert auch Cloudflare allerdings noch buchhalterische Verluste.

Mich beunruhigt dies jedoch nicht, da ja der Free Cashflow positiv ist, das Unternehmen über 1,6 Mrd. US-Dollar in Cash verfügt und die Verlustmarge sinkt. Mit einer Marktkapitalisierung von 20 Mrd. US-Dollar und einem KUV von 20 ist das Unternehmen zwar nicht günstig bewertet. Auf lange Sicht bin ich in Anbetracht der stetigen Produkterweiterungen und des großen Marktes jedoch positiv gestimmt.

Datadog

Datadog (WKN: A2PSFR) unterstützt seine Kunden bei der Überwachung der zunehmenden Anzahl von Anwendungen und Prozessen in der Cloud. Die digitale Transformation sowie der Trend hin zum Betrieb von immer komplexeren IT-Landschaften in der Cloud spielen dem Unternehmen aus New York also in die Karten.

Über 23.000 Kunden nutzen bereits die Tools von Datadog und trugen dazu bei, dass der Umsatz im letzten Quartal um 44 % stieg. Nimmt man die Free-Cashflow-Marge von zuletzt 21 % hinzu, kommt man auf einen Rule-of-40-Wert von 65.

Nachdem die Aktie im letzten Jahr um 52 % gefallen ist, beträgt die Marktkapitalisierung 21 Mrd. US-Dollar. Auch Datadog erzielt bisher keine Gewinne, ein KGV gibt es daher nicht. Das KUV beträgt 13, gemessen am Free Cashflow beträgt das Multiple 50. Sollte sich das hohe Umsatzwachstum bei gleichzeitig starker Cash-Generierung fortsetzen, relativiert sich auch diese hohe Bewertung jedoch schnell.

Der Artikel 3 Top-Wachstumsaktien, die jetzt gemessen an der Rule of 40 sehr attraktiv erscheinen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Cloudflare und Datadog. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Cloudflare und Datadog.

Aktienwelt360 2023