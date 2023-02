3 Top-Aktien, bei denen ich mir ziemlich sicher bin: Sie sind in 10 Jahren mehr wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Top-Aktien, die sicher mehr wert sind: Keine Frage, wir müssen natürlich vorsichtig sein, was die Sicherheit angeht. Die Börse handelt immer auch die Zukunft, und die ist ziemlich ungewiss. Absolute Garantien gibt es bei Aktien daher niemals … und entsprechend solltest du auch diesen Titel interpretieren.

Trotzdem glaube ich, dass Walt Disney (WKN: 855686), Coca-Cola (WKN: 850663) und Fielmann (WKN: 577220) drei Namen sind, die hier liefern können. Zehn Jahre sind ein langer Zeitraum, damit sich die aktuelle Bewertungslage noch ins Positive verändert.

Walt Disney: Top-Aktie … in zehn Jahren mehr wert …?!

Der breite Markt traut Walt Disney im Moment nicht sonderlich viel zu. Ein neues, altes Management, wenig Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 und irgendwo eine Interimszeit zwischen Pandemie und Streaming-Wachstum? Möglich. Ein Ergebnis je Aktie von irgendwie 1,72 US-Dollar für 2022 ist auch nicht der Hit. Trotzdem: Der Freizeitkonzern kam vor der Pandemie noch auf Ergebnisse, die bei der jetzigen Bewertung ein KGV von gerade einmal 16,7 rechtfertigen würde. Das sehe ich als eher preiswert an.

Walt Disney ist eigentlich ein starker Konzern. Das Streamingsegment dürfte in einem Jahrzehnt profitabel sein. In der Zwischenzeit wird sich vermutlich auch das Freizeitparksegment erholen und wieder zur konzernübergreifenden Cashcow heranreifen. Gleichzeitig können auch die weiteren Geschäftsbereiche wie das Streaming, das Lizenz-Geschäft und möglicherweise auch ein Kino-Geschäft noch einen gewissen Anteil zum Konzernergebnis beitragen.

Wie groß, denkst du, ist die Chance, dass die Aktie von Walt Disney in zehn Jahren weniger wert ist? Vor allem, wenn wir bedenken, dass das Management in Bereichen wie den Freizeitparks eine moderate Pricing-Power besitzt. Ich sehe eher Aufwärtspotenzial. Dafür ist Gewinnwachstum nötig, das im kommenden Jahrzehnt für mich aber ebenso möglich ist wie ein rückläufiges Geschäft.

Coca-Cola: Alleine die Dividende

Eine Investition in Coca-Cola ist für mich eine Geldanlage in eine weitere Top-Aktie, die in zehn Jahren durchaus mehr wert sein dürfte. Fangen wir bei der Dividende an: Aufsummiert dürfte es mindestens ca. 30 % Dividendenrendite in einem Jahrzehnt geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie um 30 % einbricht? Gegeben. Aber nicht unbedingt wahrscheinlich über zehn Jahre hinweg.

Coca-Cola ist ein Qualitätsunternehmen, das viele starke Marken im Getränkesegment hat. Das verleiht Pricing-Power und selbst wenn die Inflation nachlässt, kann das Management ein Quäntchen Wachstum jedes Jahr erzielen, indem man leicht die Preise erhöht. Oder in vereinzelten Regionen. Oder indem man die Verpackungen verändert und indirekte Preiserhöhungen durchsetzt.

Coca-Cola ist für mich eine Top-Aktie mit einem smarten, defensiven Geschäftsmodell. Zumal das Management primär das Abfüllgeschäft ausgliedert, was die Pricing-Power noch erhöhen dürfte. Bei dem Dividendenkönig spricht auch eine jährlich wachsende Dividende je Aktie dafür, dass die Top-Aktie in zehn Jahren mehr wert ist als heute. Wie viel mehr? Das wird die Zeit zeigen und vermutlich auch, wie viel defensive Klasse die Investoren suchen.

Top-Aktie Fielmann: Mehr wert, weil …?!

Fielmann ist meine heutige Top-Aktie, die in zehn Jahren wohl mehr wert ist. Das Business ist auch hier ziemlich stark. Schließlich sprechen wir von der führenden Optikerkette im DACH-Raum und auch innerhalb Europas mit über 900 Verkaufsstandorten. Das ist eine stabile Basis, die zusammen mit dem Slogan „Brille: Fielmann“ sehr erfolgreich ist.

Keine Frage: Fielmann hat es im Moment nicht leicht. Zunächst belastete die Corona-Pandemie. Danach die Inflation. Sehhilfen sind trotzdem ein Gut, das die Verbraucher nicht ewig auf die lange Bank schieben können. Soll heißen: Irgendwann muss die Nachfrage auch wieder erstarken. Solide Umsätze und Cashflows sind für mich daher das wahrscheinlichere Szenario.

Fielmann als gründergeführtes Unternehmen dürfte zudem die besten langfristigen Entscheidungen treffen. Das Management profitiert oder leidet selbst unter jeder Entscheidung. Alleine das macht mich optimistisch. Daneben gibt es die Top-Aktie momentan zu einem historisch günstigen 2021er-KGV von ca. 20 und mit 4,3 % Dividendenrendite. Auch das sieht tendenziell eher preiswert aus. Vor allem, wenn das operative Geschäft wieder erstarken sollte nach diesen schwierigen Zeiten.

Der Artikel 3 Top-Aktien, bei denen ich mir ziemlich sicher bin: Sie sind in 10 Jahren mehr wert! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Fielmann und Walt Disney. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Fielmann und Walt Disney.

Aktienwelt360 2023