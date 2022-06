3 Tools, mit denen man im Juni ein leistungsstarkes passives Einkommensportfolio aufbauen kann

Wichtige Punkte

Sei vorsichtig mit hoch rentablen Dividendenaktien.

Dividenden-Aristokraten und -Könige sind ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach Qualitätsunternehmen.

Wenn ein Unternehmen einen freien Cashflow erwirtschaftet, der die Kosten der Dividende übersteigt, ist das ein Zeichen dafür, dass es sich seine Dividende leisten kann.

In letzter Zeit scheint der Aktienmarkt täglich wilde Kursausschläge in beide Richtungen zu machen, während die Anleger versuchen, Unsicherheit und Chancen zu verdauen. Für Anleger, die sich nicht in das kurzfristige Drama verwickeln lassen wollen, ist es vielleicht besser, die Gelegenheit zu nutzen und ein passives Einkommensportfolio aufzubauen, mit dem du deine finanziellen Ziele erreichen kannst.

Aktien, die verlässliche Dividenden zahlen, sind oft weniger volatil als der breite Markt und gehören in der Regel zu stabilen, großen Unternehmen, die nicht so schnell verschwinden werden. Das kann den Druck von den Marktschwankungen nehmen und Einkommen generieren, ohne dass du eine Aktie weit unter ihrem Höchststand verkaufen musst.

Bei der Zusammenstellung deines Portfolios solltest du die folgenden drei Werkzeuge berücksichtigen, die dir helfen, das passive Einkommen zu erzielen, das ein Portfolio braucht.

Werkzeug 1: Verstehe die Beziehung zwischen Aktienperformance und Rendite

Eine hohe Rendite ist nicht unbedingt ein Indikator für eine gute Dividendenaktie. Zum Beispiel steigt die Dividendenrendite, wenn der Aktienkurs fällt, und sie sinkt, wenn der Aktienkurs steigt. Ein zu starker Kursrückgang kann zu einer hohen Dividendenrendite führen, die ebenfalls eine Renditefalle darstellt und am besten vermieden wird. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Schauen wir uns zum Beispiel zwei hervorragende Dividendenaktien an – Deere & Co. (WKN:850866 0,09 %) und Sherwin-Williams (WKN:856050 2,17 %).

Beide Industrieunternehmen haben ihre Dividende in den letzten fünf Jahren deutlich erhöht. Die Dividende von Sherwin-Williams ist um 111 % und die von Deere um 88 % gestiegen. Darüber hinaus haben beide Aktien in den letzten fünf Jahren marktübertreffende Renditen erzielt.

DEERE GESAMTRENDITE. DATEN VON YCHARTS

Die Anleger sind zweifelsohne zufrieden mit der Fünfjahresperformance von Sherwin-Williams und Deere. Oberflächlich betrachtet mögen Sherwin-Williams und Deere jedoch wie schlechte Dividendenaktien aussehen, weil ihre Dividendenrenditen heute niedriger sind als noch vor fünf Jahren. Das liegt einfach daran, dass der Aktienkurs beider Unternehmen schneller gestiegen ist, als die Dividende erhöht wurde.

Anstatt die Augen über die Dividendenrendite von Sherwin-Williams von 0,9 % zu verdrehen, solltest du lieber zur Kenntnis nehmen, dass das Unternehmen seine Dividende in fünf Jahren um 112 % erhöht hat. Sherwin-Williams ist ein branchenführendes Unternehmen mit einer hervorragenden langfristigen Zukunft. Ähnlich verhält es sich mit Deere, das zwar nur eine Rendite von 1,3 % abwirft, aber Rekordergebnisse erzielt und für 2022 sein bisher bestes Jahr anpeilt.

Werkzeug 2: Achte auf die Dividendenvorgeschichte

Jedes Unternehmen kann in guten Zeiten die Dividende erhöhen. Ein guter Stresstest ist es, zu sehen, wie ein Unternehmen seine Dividende in schwierigen Zeiten und in Zeiten mit verlangsamtem Wachstum verwaltet hat.

Ein guter Ausgangspunkt dafür sind die Listen der Dividenden-Aristokraten und Dividenden-Könige. Ein Dividendenaristokrat ist ein Mitglied des S&P 500-Index, das seine Dividende mindestens 25 Jahre in Folge gezahlt und erhöht hat, während ein Dividendenkönig dies mindestens 50 Jahre lang getan hat.

Standardmäßig haben Dividenden-Aristokraten ihre Dividende seit mindestens 1997 jedes Jahr erhöht. Das bedeutet, dass das Unternehmen Dividendenerhöhungen während der Dot-Com-Pleite, der Finanzkrise und der schlimmsten Zeit der COVID-19-Pandemie unterstützt hat. Zugegeben, ein Investor sollte sich trotzdem vergewissern, dass die Zukunft des Unternehmens rosig aussieht und dass es so aufgestellt ist, dass es auch in den kommenden Jahren Dividendenerhöhungen vornehmen kann, um seine Serie am Leben zu erhalten. Aber wenn du Dividenden-Aristokraten und Dividenden-Könige findest, die dir gefallen, ist das ein hervorragender Ausgangspunkt für den Aufbau von Kernpositionen in einem Portfolio mit passivem Einkommen.

Werkzeug 3: Priorisiere die finanzielle Stärke

Manche Unternehmen stützen ihre Dividende auch dann, wenn es keinen Sinn macht, dies zu tun. Die jahrzehntelange Zahlung und Erhöhung einer Dividende setzt voraus, dass auch die Gewinne und der freie Cashflow (FCF) wachsen. Wenn die Dividende jedoch schneller steigt als die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Gewinne und den FCF zu steigern, oder wenn das Unternehmen mit einem verlangsamten Wachstum konfrontiert ist, dann kann eine Dividendenerhöhung irreführend sein.

Selbst einige Dividenden-Aristokraten und Dividendenkönige haben so hohe Dividenden, dass sie gelegentlich mit Schulden gestützt werden müssen. Deshalb ist es wichtig, nach Unternehmen Ausschau zu halten, die einen hohen FCF erwirtschaften, um ihre Dividenden zu stützen, und die über ausreichend Liquidität in der Bilanz verfügen, falls sie auf ihre Bargeldreserven zurückgreifen müssen, um die Dividende zu stützen.

Ein großartiges Beispiel für einen Dividendenkönig, der einen FCF erwirtschaftet, der weit über seine Dividendenverpflichtung hinausgeht, ist Procter & Gamble (PWKN:852062 -0,64 %).

Der Chart zeigt, dass der FCF von P&G in den letzten Jahrzehnten erheblich gewachsen ist, was eine steigende Dividende ermöglicht hat. Obwohl die Dividende von P&G in den letzten 25 Jahren um 380 % gestiegen ist, ist der FCF um 620 % gestiegen. Außerdem erwirtschaftet P&G fast doppelt so viel FCF wie für die Zahlung der Dividende erforderlich ist. Das bedeutet, dass P&G über ein großes Polster verfügt, mit dem es sich die Dividende auch dann noch leisten kann, wenn sich das Wachstum verlangsamt und die Margen sinken. Dies ist nur einer von vielen Gründen, warum P&G einer der sichersten und zuverlässigsten Dividendenwerte ist.

PROCTER & GAMBE FREIER CASHFLOW PRO AKTIE (IM JAHRESVERGLEICH) DATEN VON YCHARTS

Beständigkeit ist der Schlüssel

Der größte Fehler, den Anleger bei der Suche nach Dividendenaktien machen, ist, sich zu sehr auf die Rendite zu konzentrieren. Wie wir bei Sherwin-Williams und Deere gesehen haben, kann eine Aktie, die den Markt übertrifft, oft eine niedrige Dividendenrendite haben – was nicht unbedingt die Schuld des Unternehmens selbst ist. In diesem Sinne kann ein Unternehmen ein Opfer seines eigenen Erfolgs sein, während Unternehmen mit einer schlechten Performance hohe Renditen haben können, nicht weil sie ihre Gewinne und Dividendenausschüttungen gesteigert haben, sondern einfach weil der Aktienkurs gefallen ist.

So verlockend es auch sein mag, hochrentablen Dividendenaktien nachzujagen, um deine passiven Einkommenspläne zu unterstützen, langfristig ist es viel besser, sich an Unternehmen zu halten, bei denen du dich darauf verlassen kannst, dass sie wirtschaftliche Abschwünge überdauern und ihre Dividenden steigern – selbst in schwierigen Zeiten.

Der Artikel 3 Tools, mit denen man im Juni ein leistungsstarkes passives Einkommensportfolio aufbauen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 05.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022