3 Super-Performance-Aktien, die unglaubliche Renditen liefern!

Super-Performance-Aktien gesucht? Die Welt der Aktien ist bekannt für ihre Volatilität und Unsicherheit. Am Ende könnte jedoch eine süße Entlohnung in Form einer hohen Rendite stehen.

Nicht alle Aktien entwickeln sich dabei solide. Es gibt jedoch einige Unternehmen, die sich über die Jahre hinweg als herausragende Performer erwiesen haben.

Lasst uns in diesem Artikel heute einmal einen Blick auf drei solcher Unternehmen werfen – Balchem (WKN: 905650), Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) und O’Reilly Automotive (WKN: A1H5JY) –, die seit 30 Jahren beeindruckende Aktienrenditen jenseits von 20 % jährlich erzielen. Wo mögen wohl ihre Erfolgsgeheimnisse liegen?

Super-Performance-Aktie Balchem: Spezialnahrung läuft

Balchem ist ein führendes Unternehmen im Bereich der chemischen Herstellung und hat sich auf die Produktion von Spezialchemikalien bzw. Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert. Das Geschäftsmodell basiert auf hochwertigen Produkten, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Hauptsächlich findet man sie in der Lebensmittel-, Tierfutter-, Gesundheits- und Landwirtschaftsindustrie. Sie stehen für eine stetige Nachfrage und ein defensives Investment.

Balchem ist dabei bekannt für seine Innovationskraft und die Entwicklung neuer Technologien. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Steigerung der Umsätze und Gewinne über die Jahre hinweg vorzuweisen.

Ein Erfolgsrezept liegt in der Fokussierung auf Nischenmärkte, in denen Balchem eine starke Wettbewerbsposition aufgebaut hat. Aber die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung ist ein wesentliches Erfolgsgeheimnis.

Das relativ kleine Unternehmen mit Sitz in Mondvale besitzt dabei gerade einmal eine Marktkapitalisierung von 4 Mrd. US-Dollar. Dafür überzeugen regelmäßig zweistellige Umsatzwachstumsraten. Sie stehen synonym für den maßgeblichen Erfolg der Aktie, die über 30 Jahre eine unglaubliche Performance von 21,2 % jährlich hinlegte.

Novo Nordisk: Seit Jahren ein altbekannter Renditebringer

Ein weiteres Unternehmen, das seit Jahrzehnten hohe Aktienrenditen liefert, ist Novo Nordisk. Das dänische Unternehmen ist einer der weltweit größten Hersteller von Insulin und anderen Arzneimitteln zur Behandlung von Diabetes.

Das Geschäftsmodell basiert dabei auf einer starken Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die ständig nach neuen und innovativen Lösungen sucht, um den Bedürfnissen von Menschen mit Diabetes gerecht zu werden. Patente sichern die Innovationsleistung ab.

Positiv ist zudem, dass die Erfolgsprodukte in der ganzen Welt Anklang finden und die Nachfrage nach Diabetes- und Abnehmmedikamenten zunimmt. Ein Erfolgsrezept besteht darin, sich auf ein spezifisches Gesundheitsproblem zu konzentrieren und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die einen deutlichen Mehrwert für die Patienten bieten.

Der Erfolg ist unumstritten und lässt sich mit einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 20,6 % über die letzten drei Jahrzehnte belegen.

O’Reilly Automotive: Autoersatzteile und enge Kundenbindung als Erfolgsgarant

O’Reilly Automotive ist ein führender Einzelhändler von Autoteilen und Zubehör in den USA. Mit einem umfassenden Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten, einem effizienten Lieferkettenmanagement und einer erstklassigen Kundenerfahrung glänzt der Autoersatzteilhändler seit Jahren.

Das in Springfield ansässige Unternehmen kann dabei von der steigenden Nachfrage nach Autoteilen profitieren, da tendenziell mehr Menschen ihre Fahrzeuge länger behalten und reparieren lassen, anstatt neue zu kaufen, was sich besonders in wirtschaftlich schwachen Zeiten auszahlt. Eine Store-Expansion rundet die Wachstumsstory ab.

Der Aufstieg des Tech-Riesen Amazon konnte O’Reilly Automotive bisher nichts anhaben. Ein Restrisiko besteht jedoch, dass sich dies in Zukunft ändert.

Was immer auch in Zukunft passieren mag, der Ersatzteilhändler geht bereits heute in die Offensive und baut sein eigenes E-Commerce-Geschäft aus, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und die digitale Transformation des Einzelhandels zu nutzen.

Das Erfolgsrezept besteht im eigentlichen Sinne darin, eine starke Kundenbindung aufzubauen, indem qualitativ hochwertige Produkte angeboten werden und ein hervorragender Kundenservice geboten wird. Da kann selbst eine Amazon nur schwer gegenhalten.

Auch der Aktienkurs weiß dieses Asset zu schätzen. Über einen Zeitraum von 30 Jahren steigt der Aktienkurs im Durchschnitt 22,1 % jährlich. Eine echte Super-Performance-Aktie also.

