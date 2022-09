3 REITs mit massiven Dividendenrenditen

Das alte Sprichwort “different strokes for different folks” klingt sicherlich wahr in der Börse. Einige Anleger bevorzugen Wachstumswerte wie Tesla Inc., die zwar schwankungsanfällig sind, aber seit Jahren eine hervorragende Wertentwicklung aufweisen. Andere bevorzugen weniger schwankungsanfällige Aktien wie Johnson & Johnson, die zwar langsamer wachsen, aber auch Dividenden von 2 bis 3 % jährlich zur Gesamtperformance beitragen. Außerdem gibt es… Hier weiterlesen