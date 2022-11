3 REITs, die im November eine Dividende gezahlt haben!

Es gibt sie: REITs, die im November eine Dividende an die Investoren ausgezahlt haben. In meinem Depot sind es sogar drei an der Zahl: Nämlich Realty Income (WKN:899744), STAG Industrial (WKN: A1C8BH) und Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676). Wobei wir bereits an dieser Stelle sagen können, dass die beiden erstgenannten eine monatliche Dividende besitzen.

Lass uns trotzdem einen Blick auf die unternehmensorientierten Gesamtpakete werfen. So mancher Name könnte durchaus interessant sein.

Realty Income: Nicht nur im November eine Dividende

Ja, Realty Income ist ein erster Name, der einem jeden Monat eine Dividende beschert. Das ist ein Teil des Reizes. Jedoch dürfen Foolishe Investoren nicht vergessen, dass es sich dabei um einen kleineren Teil handelt, den es jeden Monat gibt. Es benötigt Zeit, um eine größere Rendite zu erwirken.

Trotzdem besitzt Realty Income inzwischen ein Portfolio von über 11.400 Einheiten, was wirklich eine Menge ist. Das ist eine große Diversifikation, die gleichzeitig Sicherheit ermöglicht. Ein momentanes Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 und 4,8 % Dividendenrendite sind durchaus eine attraktive Bewertung. Insgesamt hat der US-REIT eine seit über 50 Jahren währende Dividendenhistorie und zählt zum Kreis der Dividendenaristokraten. Eine schnelle Verdopplung des eigenen Einsatzes ist nicht unbedingt eine zielführende Investitionsthese, aber doch eine solide Rendite über längere Zeiträume.

STAG Industrial: Ebenfalls eine Ausschüttung jeden Monat

Der zweite REIT, der im November eine Dividende an die Investoren ausgezahlt hat, ist STAG Industrial. Der Industrie-REIT ist deutlich kleiner und besitzt ein nicht ganz so diversifiziertes Portfolio. Auch weil der Fokus nur auf Logistik- und Industrie-Immobilien liegt.

Trotzdem ist der Mix dadurch dynamischer und agiler. STAG Industrial erreichte im letzten Quartal ein Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie von über 7 % im Jahresvergleich. Wobei das weitgehend organisch ohne größeren Zukauf und mit normalen Erweiterungen im Portfolio passiert ist.

Derzeit besitzt der REIT, der im November einen Teil von zwölf seiner jährlichen Gesamtdividende bezahlt hat, ca. 4,5 % Dividendenrendite. Zudem liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 14,3. Das kann ebenfalls moderat sein, zumal gute Chancen bestehen, dass das Management weitere Zuwächse erreichen kann.

TFO: Auch im November eine Dividende!

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust Tanger Factory Outlet Centers hat ebenfalls die eigene Dividende im November zahlbar gemacht. Das heißt: Zur Mitte des Monats haben wir die Ausschüttungssumme effektiv erhalten. Derzeit gibt es bei dem REIT 4,9 % Dividendenrendite, wobei das Kurs-FFO-Verhältnis bei knapp über 10 liegt. Das ist ebenfalls ein sehr moderater Wert.

Ob Tanger Factory Outlet Centers attraktiv ist, das finde ich gar nicht mal so einfach zu sagen. Allerdings können wir es diplomatisch lösen: Für eine vergleichsweise günstige Bewertung gibt es einen Mix, der unternehmensorientiert auf Outlet-Center setzt. Das verspricht eine Prise Value-Charme, birgt jedoch das Risiko eines größeren Leerstands, wenn der E-Commerce sich als weitere Bedrohung herausstellt. Was derzeit überwiegt? Darüber kann man durchaus streiten, aber es gibt sie eben, die Dividende im November.

